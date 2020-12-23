السجن 27 عاما لصحافي نشر تحقيقا عن أسلحة المخابرات التركية لجماعات سورية

2020/12/23 | 14:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة تركية، الأربعاء، على الصحافي المعارض المعروف جان دوندار الذي يقيم في المنفى في ألمانيا، بالسجن 27 عاما لمساعدة تنظيم إرهابي والتجسس، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

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