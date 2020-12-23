خبير يقيّم خطورة النسخة الجديدة من الجائحة

2020/12/23 | 14:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قيم الأكاديمي غينادي أونيشينكو، الرئيس السابق لهيئة حماية المستهلك مدى عدوانية الفيروس التاجي المستجد المتحور.

وقال أونيشينكو "الحديث لا يدور عن سلالة جديدة من الفيروس التاجي، بل عن تحور سلالة الفيروس التاجي المستجد".

وقال، "هذه ليست سلالة جديدة للفيروس، بل ذات السلالة السابقة ولكنها تحورت.



وهذه ليست المرة الأولى التي يتحور فيها هذا الفيروس.



فعندما كان الفيروس يعشش بمدينة ووهان بمحافظة هوبي في الصين، حصل أول تحور، وأصبح أكثر عدوى، أي أصبح ينتشر بسرعة وبكثافة بين الناس".

ووفقا له، "تحور الفيروس التاجي المستجد، لا يؤثر في عدوانيته"، وقال موضحا، "لذلك يمكن أن ينتشر حاليا بسرعة وبكثافة أكبر، ولكن لن تتغير عدوانيته، نتيجة هذا التحور.



أي لن يتغير تأثيره في المصابين".

إقرأ/ي أيضاً:مختصة عراقية تحذر من السلالة الجديدة: لا نعرف نسختنا من كورونا حتى الآن!

وأشار أونيشينكو في حديثه، إلى "ضرورة التطعيم ضد الفيروس التاجي المستجد"، مبيناً أنه "إذا تمكن العاملون في مجال الطب من الاتفاق بعيدا عن السياسة، فستكون النتائج واعدة في مكافحة الفيروس التاجي المستجد".

وأعلنت جامعة "إسبيريتو سانتو"، الأربعاء، أن علماء الإكوادور اكتشفوا في البلاد أنواع جديدة لفيروس كورونا المستجد.

وأفادت الجامعة، أن "الأنواع الجديدة التي تم اكتشافها في الإكوادور تتميز عن السلالة الجديدة التي تم التعرف عليها في بريطانيا".

وقد حفظ العلماء المواد الجينية لأكثر من 2500 نموذج من 22 محافظة، ما سمح لهم بتحديد السلاسة التي ظهرت في كل مدينة وإذا كان هناك طفرات.

وقال العلماء "تم اكتشاف نوع جديد من "سارس-كوف-2"، وهناك شك بأنه يمكن أن يكون قد لعب دورا في زيادة عدوى الفيروس السريعة".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تضرب فيه سلالة جديدة من كوفيد-19 بريطانيا، ويتأهب العالم لمعرفة قدرة السلالة الجديدة من الوباء على الإضرار بالبشر وهل ستكون اللقاحات فعالة ضدها أم ستحتاج للقاحات جديدة.

فيما يقول خبراء بريطانيون إنها "تنتشر بنسبة 70% أسرع من الفيروس الأساسي وقد تصيب الأطفال بصورة أكبر".

وسارعت أغلب بلدان أوروبا ودول العالم لمنع الرحلات الجوية والجوية والبحرية مع بريطانيا إثر اكتشاف الطفرة الجديدة لوباء كوفيد-19.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير يقيّم خطورة النسخة الجديدة من الجائحة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير يقيّم خطورة النسخة الجديدة من الجائحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).