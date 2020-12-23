2020/12/23 | 14:16 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق عن توقيع عقد انشاء ميناء الفاو الكبير مع شركة دايو الكورية يوم الاحد المقبل في مقر وزارة النقل ببغداد كموعد اولي مع احتمالية حضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اثناء حفل توقيع العقد.

وقال مدير الشركة فرحان الفرطوسي في مؤتمر صحفي عقده بمقر الشركة وتابعته 7 سكاي، إن “قيمة العقد الذي خولت رئاسة مجلس الوزراء وزارة النقل صلاحية التوقيع لصالح شركة دايو الكورية تبلغ مليارين و625 مليون دولار ويتضمن انشاء 90 رصيفا خمسين منها مخصص للحاويات و12 للحمولات السائبة وتخصيص عدد اخر للأرصفة النفطية وبطاقة اجمالية تبلغ 2 مليون حاوية سنوياً والطاقة القصوى 3 مليون حاوية”.

وأضاف أن “هناك نحو 15 الف عامل واكثر من 1000 شاحنة سيعملون اثناء بدء تنفيذ مشروع ميناء الفاو”.

وفيما يتعلق بتخصيص الأموال لإستكمال الميناء بين الفرطوسي أن المبالغ مؤمنة لتنفيذ المشروع الى منتصف عام 2022 او اكثر من ذلك وبواقع 400 مليار من قانون الاقتراض الذي اقره مجلس النواب مؤخراً واكثر من 600 مليار من موازنة 2021.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفرطوسي: الموعد الأولي لتوقيع عقد إنشاء ميناء الفاو مع دايو الأحد المقبل في بغداد 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفرطوسي: الموعد الأولي لتوقيع عقد إنشاء ميناء الفاو مع دايو الأحد المقبل في بغداد) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفرطوسي: الموعد الأولي لتوقيع عقد إنشاء ميناء الفاو مع دايو الأحد المقبل في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).