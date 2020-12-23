2020/12/23 | 14:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة العدل، الأربعاء، عن صدور العدد الجديد من جريدة ‌‏الوقائع العراقية بالرقم (4608)،والذي تضمن عدداً من ‏القوانين التي صادقت عليها رئاسة الجمهورية .‏وقالت مدير عام الدائرة/ وكالة هيفاء شكر ‏محمود في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ‏إن “العدد تضمن صدور عدد من القوانين ‏ومنها قانون رقم (11) لسنة 2020 التعديل الاول ‏لقانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000 ، و قانون ‏كلية القوة الجوية رقم (12) لسنة 2020 “.وأضافت محمود، أن “لعدد تضمن أيضاً صدور ‏قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية ‏والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 “.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانون أسس معادلة الشهادات يدخل حيز التنفيذ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانون أسس معادلة الشهادات يدخل حيز التنفيذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).