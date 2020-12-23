الموارد المائية تحدد موعداً للمباشرة بالعمل في سد مكحول

2020/12/23 | 14:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الاربعاء، المباشرة بالعمل في سد مكحول خلال عام 2021 و بدعم حكومي، مبينة استمرار حملاتها لرفع جميع التجاوزات.وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي، في تصريح صحفي، إن “الوزارة عازمة وبدعم حكومي كبير، على المباشرة خلال عام 2021 بسد مكحول، وهو ضمن المشاريع المهمة الذي سيضيف سعة خزنية لمنظومة الخزن بالعراق بحدود 3 مليارات متر مكعب، بالإضافة إلى توفير طاقة كهربائية وتشغيل كثير من الأيدي العاملة، كما يعد إضافة أمان لحماية بغداد من الفيضان”.وأضاف أن “هنالك مساعيا لاستئناف العمل في سد بادوش، فضلا عن مجموعة من السدود الصغيرة، التي هي سدود حصاد المياه […]

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