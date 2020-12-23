قوباد طالباني يؤكد ضرورة تطوير القطاع الصحي

2020/12/23 | 14:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، في مراسيم مباشرة وكيل وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان.

وفي مراسيم خاصة حضرها قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، والدكتور سامان برزنجي وزير الصحية وعدد من المسؤولين الحكوميين تسلم الدكتور رهيل فريدون منصب وكيل وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان.

وقال قوباد طالباني خلال المراسيم: يجب علينا العمل جميعا من اجل تقوية وتحسين البنى الصحية في اقليم كوردستان.

وشدد نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان على ان وزارة الصحة وزارة مهمة جدا وسنقوم بدعمها لتطوير القطاع الصحي في اقليم كوردستان بشكل يكون بمستوى تطلع المواطنين.

PUKmedia خاص

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