بالفيديو.. ميسي يحطم رقما تاريخيا مسجلا باسم 'بيليه'

2020/12/23 | 14:24 - المصدر: NRT عربية

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نجم برشلونة ليونيل ميسي

فوتو: ارشيف

منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

سجل قائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأربعاء، هدفا جديدا لناديه ليحطم بذلك الرقم التاريخي المسجل باسم الأسطورة "بيليه"، وبذلك ينفرد ميسي بالرقم القياسي في عدد الأهداف ضمن صفوف ناد واحد.

وأعرب ميسي، في تدوينة له اليومن 23 كانون الأول 2020، عن سعادته بعد تحطيم الرقم التاريخي للأسطورة البرازيلي بيليه، حيث ساهم ميسي في فوز برشلونة على بلد الوليد، بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة 15 للدوري الإسباني.

وسجل ميسي، هدف برشلونة الثالث في مباراته مع بلد الوليد بالدقيقة 65، لينفرد بالرقم القياسي في عدد الأهداف في صفوف ناد واحد الذي كان يتقاسمه مع بيليه، وبذلك أصبح ميسي، أفضل هداف مع ناد واحد في تاريخ اللعبة برصيد 644 هدفا في 749 مباراة، ليتجاوز رقم بيليه الذي سجل 643 هدفا في 757 مباراة.

ونشر ميسي رسالة عبر حسابه على "فيسبوك"، قال فيها "عندما بدأت لعب كرة القدم، لم أكن أعتقد أبدا أنني سأحطم أي رقم قياسي، خصوصا هذا الذي حطمته اليوم، والذي كان مسجلا باسم بيليه".



وأضاف "أريد أن أشكر كل من ساعدني خلال كل هذه السنين، زملائي في الفريق، عائلتي، أصدقائي وكل من يدعمني كل يوم".

وتنوعت الطريقة التي سجل بها ميسي أهدافه الـ644 وإن كان أغلبها جاء بالقدم اليسرى المفضلة لـ"البرغوث"، وسجل ميسي 532 هدفا بقدمه اليسرى، و87 هدفا بالقدم اليمنى، و23 هدفا برأسه، وهدفا واحدا بصدره، إضافة إلى هدفه الشهير بيده.

ر.إ

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