2020/12/23 | 14:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت بيتي لووي تجذب أنظار الصحف عندما

بلغت من العمر 96 عاما، إذ ظلت هذه المرأة

المسنة تؤدي عملا تطوعيا في مقهى تابع

لمستشفى سالفورد الملكي بمانشستر، رغم

أنها تجاوزت سن التقاعد منذ سنوات

طويلة، فكانت ت

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