الناطق باسم القائد العام يعلن مقتل معاون والي العراق بـ'داعش'

2020/12/23 | 14:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاربعاء، عن مقتل معاون والي العراق بـ"داعش".

وقال رسول في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان " وحدات جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت فجر اليوم، واجبين نوعيين في مناطق جنوبي محافظة كركوك وغربي العاصمة بغداد".واضاف ان " قوة تكتيكية خاصة نفذت واجبا إستباقيا بالطائرات المروحية في منطقة وادي الشاي، أسفر عن مقتل عُنصرين إرهابيين إنتحاريين من بقايا عصابات داعـش بعد الأشتباك معهما داخل وكر لهم ، أحد هذه العناصر المقتولة هو المعاون الأول لمايُعرف بوالي العراق المُلقب ( شعلان )".

واوضح رسول، ان "ابطال الجهاز تمكنوا من القاء القبض على عُنصرين إرهابيين في قضاء أبو غريب بعد التوصل أليهما بناءً على معلوماتٍ إستخبارية دقيقة".

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