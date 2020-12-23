البورصة تغلق منخفضة بنسبة 0.25٪

2020/12/23 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أغلقت البورصة، اليوم على انخفاض بنسبة 0.25٪ نتيجة الازمة المالية التي تشهدها البلاد، وقرارات الحكومة بتغيير سعر صرف الدولار.

وتداولت البورصة اليوم 806.2 مليون سهم بقيمة 673.6 مليون دينار، وتغيير المؤشر العام 1.25 درجة.

وبلغ عدد الصفقات 457 صفقة، على 31 شركة، اذ ارتفعت منها 7 شركات وانخفضت 16 شركة، بينما 8 شركات بقت ثابتة.

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