2020/12/23 | 14:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعتقال ومقتل أربعة إرهابيين في بغداد وكركوك

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، عن اعتقال ومقتل اربعة إرهابيين غربي العاصمة بغداد وفي محافظة كركوك.

وقال رسول في بيان أن “وحدات جهاز مُكافحة الإرهاب، نفذت فجر اليوم، واجبين نوعيين في مناطق جنوبي محافظة كركوك وغربي العاصمة بغداد”.

واوضح ان “قوة تكتيكية خاصة نفذت واجباً استباقياً بالطائرات المروحية في منطقة “وادي الشاي”، أسفر عن مقتل عُنصرين إرهابيين انتحاريين من بقايا عصابات داعـش بعد الاشتباك معهما داخل وكر لهم ، أحد هذه العناصر المقتولة هو المعاون الأول لما يُعرف بوالي العراق المُلقب (شعلان)”.

واضاف ان “أبطال الجهاز تمكنوا من القاء القبض على عُنصرين إرهابيين في قضاء أبو غريب بعد التوصل أليهما بناءً على معلوماتٍ استخبارية دقيقة”.

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