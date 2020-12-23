2020/12/23 | 14:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}اعلن مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، الأربعاء، عن توقيع عقد انشاء ميناء الفاو الكبير مع شركة دايو الكورية يوم الاحد المقبل بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النقل في مقر الوزارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تعلن موعد توقيع العقد مع دايو لتنفيذ مشروع ميناء الفاو) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تعلن موعد توقيع العقد مع دايو لتنفيذ مشروع ميناء الفاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).