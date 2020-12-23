ما علاقة أموال الوقف السني بتعاقدات العنكوشي؟ نادي الديوانية يرد

2020/12/23 | 14:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد نادي الديوانية الرياضي، اليوم الاربعاء، عدم وجود اية علاقة شخصية مابين رئيس النادي وسعد كنبش وان الاموال التي صرفت وستصرف هي اموال شخصية لن يقف اي طرف اخر بتمويلها اطلاقا.

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