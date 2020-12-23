اتفاق بين العراق وشركة أنغولية لتنفيذ مشروع ربط سككي نفطي

2020/12/23 | 14:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أجرت الشركة العامة لسكك حديد العراق، الأربعاء، مباحثات مع شركة أنغولية حول متطلبات الربط السككي من محطة القيارة إلى المصفى لنقل المشتقات النفطية عبر شاحنات السكك التخصصية.

وذكرت وزارة النقل في بيان، 23 كانون الأول/ديسمبر، أن "الشركة العامة لسكك حديد العراق متمثلةً بمديرها العام طالب جواد كاظم الحسيني، بحثت، اليوم، في مقر الشركة مع ممثل شركة سونانغول الأنغولية لإنتاج ونقل المشتقات النفطية وبحضور عدد من مدراء الأقسام من ذوي الاختصاص، متطلبات الربط السككي من محطة القيارة إلى مصفى القيارة لنقل المشتقات النفطية عبر شاحنات السكك التخصصية".

و قال الحسيني، بحسب البيان، إن اللقاء شهد "الاتفاق على عدة أمور من شأنها الإسراع في آلية تنفيذ العقد لنقل المشتقات النفطية من مصفى القيارة بعد أن تم استكمال كافة المخططات والدراسات الفنية من جانب السكك".

وأشار المدير العام، إلى "أهمية هذا المشروع الحيوي واستعداد الشركة لتذليل كافة العقبات التي تعيق انسيابية العمل المشترك واستنادًا لتوجيهات وزير النقل ناصر الشبلي في استثمار المشاريع التي من شأنها رفع كفاءة السكك، لاسيما أن هذه الشركة تعتبر من الشركات الرصينة في إنتاج النفط والغاز وتعمل ضمن شركة نفط الشمال في حقل القيارة".

وأوضح البيان، أن "المشروع يعتبر من المشاريع الحيوية حيث يؤمن إنتاج ونقل المشتقات النفطية من مصفى القيارة إلى البصرة عبر شاحنات السكك التخصصية بما يلبي طموح السكك في رفع كفاءتها وجعلها من الشركات الرابحة".

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