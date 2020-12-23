وزير التربية ورئيس شبكة الإعلام يبحثان سُبل التعاون الإعلامي والفني

2020/12/23 | 14:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث وزير التربية علي الدليمي مع رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم سُبل التعاون الثنائي.

وذكر بيان لمكتب وزير التربية تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الأربعاء، ان " الوزير علي الدليمي ،استقبل رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم والوفد المرافق له وبحثا السُبل الكفيلة بتطوير أوجه التعاون الإعلامي والفني بين الوزارة وشبكة الإعلام وخصوصاً في ما يتعلق بالتعليم عن (بُعد)، فضلاً عن نقل الصورة الحقيقية عن التقدم الحاصل للواقع التربوي والتعليمي، مؤكداً دعم الوزارة للإعلام الحر المستقل، بوصفه أداة لبناء الدولة وترسيخ ثوابتها الوطنية".

بدوره أبدى رئيس شبكة الإعلام "استعداده التام للعمل المشترك مع الوزارة وتحقيق الاستفادة القصوى، بما يخدم الواقعين الإعلامي والتربوي في البلاد

وشكر الدليمي إدارة شبكة الاعلام العراقي لتقديمها الدعم المتميز وتوفير حزم الكترونية لدعم القناة التربوية الفضائية لبث الدروس التعليمية للتلاميذ والطلبة وبشكل مستمر خاصةً في ظل ظروف انتشار جائحة كورونا".

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