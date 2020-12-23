قوة تكتيكية عراقية خاصة تقتل “شعلان” بعملية استباقية

2020/12/23 | 14:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، عن قتل ما يعرف بـ “والي العراق” خلال واجب استباقي في وادي الشاي جنوبي محافظة كركوك.وقال رسول في بيان، ان “وحدات جهاز مُكافحة الإرهاب، نفذت، فجر اليوم، واجبين نوعيين في مناطق جنوبي محافظة كركوك وغربي العاصمة بغداد”.واضاف البيان ان “قوة تكتيكية خاصة نفذت واجب إستباقي بالطائرات المروحية في منطقة “وادي الشاي”، أسفر عن مقتل عُنصرين إرهابيين إنتحاريين من بقايا عصابات داعـش بعد الأشتباك معهما داخل وكر لهم ، أحد هذه العناصر المقتولة هو المعاون الأول لمايُعرف بوالي العراق المُلقب ( شعلان )”.واشار البيان الى […]

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