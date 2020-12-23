2020/12/23 | 14:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن محافظ ذي قار ناظم الوائلي، اليوم الأربعاء، توزيع 1200 قطعة أرض سكنية على الشرائح المشمولة وحسب الأولوية.وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار في بيان، أن “الوائلي، وزَّع أكثر من 1200 قطعة أرض سكنية على مختلف الشرائح المشمولة وفق القانون في أربع بلديات تابعة للمحافظة”.واضاف، ان”التعليمات التي وجهت الى بلديات المحافظة بإفراز أكبر عدد ممكن من قطع الأراضي السكنية،”مبيناً أنه”تم توزيع 1206 قطع أرض سكنية على شرائح عوائل الشهداء والجرحى والسجناء السياسيين، وشريحة الموظفين وشريحة المطلقات والأرامل وأيضاً النقابات المهنية”.وأوضح الوائلي، بحسب البيان أن”البلديات التي جرى فيها التوزيع هي بلدية الناصرية، بواقع 157 قطعة أرض سكنية، […]

ظهرت المقالة توزيع 1200 قطعة أرض سكنية في ذي قار أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيع 1200 قطعة أرض سكنية في ذي قار) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توزيع 1200 قطعة أرض سكنية في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).