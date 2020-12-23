نادي الديوانية غاضب من ’حشره’ في ملف فساد: لا علاقة بين العنكوشي ورئيس الوقف السني!

2020/12/23 | 14:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى نادي الديوانية الرياضي، الأربعاء، وجود صلة بين رئيسه حسين العنكوشي ورئيس ديوان الوقف السني.

وقال نادي الديوانية الرياضي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 كانون الاول 2020)، إن "قناة دجلة عرضت في برنامج القرار لكم وبتاريخ ٢١ ديسمبر/كانون اول ٢٠٢٠ تقريراً مفصلاً يتبنى موضوعاً يخص الوقف السني وماتحيط به من مشاكل وامور معقدة بين الاطراف السنية ورئيس الوقف سعد كنبش"، موضحا "لانعلم كيف سمحت لنفسها مقدمة البرنامج ان تحشر نفسها بخلق موضوع جانبي لا علاقة له اطلاقاً بالموضوع الرئيسي للتقرير وتتهم اعتباطاً رئيس الهيئة الادارية لنادي الديوانية حسين علي كريم العنكوشي بعد اظهار صورته واتهامه بوجود علاقة بينه وبين رئيس الوقف السني مدعية أن قسماً من اموال الوقف السني تذهب لرئيس النادي للتصرف بها وجلب لاعبين بعقود مغرية".

واكد النادي، "عدم وجود اية علاقة شخصية ما بين رئيس النادي وسعد كنبش، وان الاموال التي صرفت وستصرف هي اموال شخصية لن يقف اي طرف اخر بتمويلها اطلاقا رافعين شعار التحدي أن تعلن اية جهة عائدية هذه الاموال لها".

واضاف، "نحن نعلم جيدا محاولات التسقيط لرموز عراقية نذرت نفسها لخدمة بلدها في محاولات بائسة متكررة هنا وهناك".

وطالب النادي، معدة ومقدمة البرنامج بـ "تقديم كل مالديها من أدلة استندت عليها تؤكد صحة ما ادعته"، متوعداً "بتوضيح علني لأسباب ما وراء هذا الادعاء المزيف ومن يقف وراءه عبر القانون في حال عدم تقديمها الأدلة".

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