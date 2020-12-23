نادي الديوانية غاضب من ’حشره’ في ملف فساد: لا علاقة بين العنكوشي ورئيس الوقف السني!

نفى نادي الديوانية الرياضي، الأربعاء، وجود صلة بين رئيسه حسين العنكوشي ورئيس ديوان الوقف السني.
وقال نادي الديوانية الرياضي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 كانون الاول 2020)، إن "قناة دجلة عرضت في برنامج القرار لكم وبتاريخ ٢١ ديسمبر/كانون اول ٢٠٢٠ تقريراً مفصلاً يتبنى موضوعاً يخص الوقف السني وماتحيط به من مشاكل وامور معقدة بين الاطراف السنية ورئيس الوقف سعد كنبش"، موضحا "لانعلم كيف سمحت لنفسها مقدمة البرنامج ان تحشر نفسها بخلق موضوع جانبي لا علاقة له اطلاقاً بالموضوع الرئيسي للتقرير وتتهم اعتباطاً رئيس الهيئة الادارية لنادي الديوانية حسين علي كريم العنكوشي بعد اظهار صورته واتهامه بوجود علاقة بينه وبين رئيس الوقف السني مدعية أن قسماً من اموال الوقف السني تذهب لرئيس النادي للتصرف بها وجلب لاعبين بعقود مغرية".
واكد النادي، "عدم وجود اية علاقة شخصية ما بين رئيس النادي وسعد كنبش، وان الاموال التي صرفت وستصرف هي اموال شخصية لن يقف اي طرف اخر بتمويلها اطلاقا رافعين شعار التحدي أن تعلن اية جهة عائدية هذه الاموال لها".
واضاف، "نحن نعلم جيدا محاولات التسقيط لرموز عراقية نذرت نفسها لخدمة بلدها في محاولات بائسة متكررة هنا وهناك".
وطالب النادي، معدة ومقدمة البرنامج بـ "تقديم كل مالديها من أدلة استندت عليها تؤكد صحة ما ادعته"، متوعداً "بتوضيح علني لأسباب ما وراء هذا الادعاء المزيف ومن يقف وراءه عبر القانون في حال عدم تقديمها الأدلة".
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