2020/12/23 | 14:47 - المصدر: سفن سكاي

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أصدر النائب محمد شياع السوداني توضيحا بشأن قرار الحكم حول تجديد عقود شركات الهاتف النقال ، ويؤكد إن قرار محكمة استئناف الكرخ قد شابه عيب في الاسباب التي ركن اليها عند اصدار الحكم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يوضح بشأن قرار الحكم حول تجديد عقود شركات الهاتف 7 SKY TV.

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