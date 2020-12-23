2020/12/23 | 14:47 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية تحدد موعد بيع الدولار في السوق بـ147 الفا لكل 100 دولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/23 | 14:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تحدد موعد بيع الدولار في السوق بـ147 الفا لكل 100 دولار) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تحدد موعد بيع الدولار في السوق بـ147 الفا لكل 100 دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).