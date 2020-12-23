على هامش اللقاء الحواري مع المناضل حمه الهمامي الذي اثثته قناة التاسعة بتاريخ 18/12/2020 - عمران مختار حاضري

2020/12/23 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمران_مختار_حاضري على هامش الحلقة الحوارية مع المناضل حمه الهمامي التي اثثتها قناة التاسعة بتاريخ 18/12/2020 :* باعتقادي الشخصي كان منتظرا أن يعقد مثل هذا اللقاء الحواري في ظل استفحال ألازمة و توسع رقعة الاحتجاجات الشعبية و تكثف وتيرة المطالبة بإسقاط المنظومة الفاشلة و تشكل "مبادرة وطنية لتصحيح مسار الثورة" و فيما كان واضحاً من طريقة إدارة الحوار الغير موضوعية و الحاقدة المتحاملة من سياسيي و إعلاميي الصدفة ا ......





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