المالية النيابية: البرلمان سيجري تعديلات كبيرة على الموازنة

2020/12/23 | 15:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، الاربعاء، أن الموازنة لن تمرر بصيغتها الحالية وهي بحاجة الى اتفاق سياسي شامل وسيتم اجراء تعديلات كبيرة على الارقام والمخصصات.وقال ميرزا في حديث صحفي، ان “مسودة قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 والتي اقرته الحكومة قبل يومين تتضمن مشاكل عديدة”.واضاف ان “بعد كل موازنة يجري البرلمان تعديلات كبيرة وهائلة على الموازنة سيما الارقام الفائضة وينصف فيها الفئات المتضررة منها قبل التصويت عليها “.واشار الى انه ” لن تمرر الفقرات المتعلقة بفرض الضرائب على رواتب الموظفين وخفض الرواتب وزيادة سعر الدولار دون توافق سياسي شامل وبخلافه لن يمرر اي اتفاق”.

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