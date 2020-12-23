2020/12/23 | 15:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا لليوم الاربعاء.

التالي

منذ 3 ساعات

إجراءات قانونية بحق المتلاعبين بأسعارخطوط الانترنت

منذ 6 ساعات

القضاء يعمم على محاكم التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني

منذ 7 ساعات

إنجاز قانون لتوزيع الأراضي لجميع المواطنين

منذ 16 ساعة

صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 282 المسجلة اليوم

منذ 18 ساعة

وزير الصحة يوضح حقيقة إعادة حظر التجوال

منذ 19 ساعة

تسجيل 25 حالة حالة تسمم غذائي لأطفال في الرطبة

منذ 19 ساعة

سلطة الطيران المدني تصدر بياناً بشان الوافدين من بعض الدول

منذ 20 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”64″ المسجلة اليوم

منذ 20 ساعة

المنافذ الحدودية تؤكد استمرار الحركة التجارية في كافة المنافذ

منذ 21 ساعة

أتلاف كارتون فارغ يستخدم للغش الصناعي في كمرك طريبيل

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 1173 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 1173 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).