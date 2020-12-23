بالوثيقة.. خلية أزمة كركوك تصدر قرارات مشددة

2020/12/23 | 15:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كركوك: الفرات نيوز}اصدرت خلية الازمة في كركوك،الاربعاء،حزمة قرارات جديدة ومشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في المحافظة.

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