الصحة تسجل 12 وفاة و1173 إصابة جديدة بكورونا

2020/12/23 | 15:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء،الموقف الوبائي لجئاحة كورونا في العراق لـ 24 ساعة الماضية.

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