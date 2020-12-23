2020/12/23 | 15:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

اعلنت وزارة الصحة احصائية جديدة بعدد الاصابات وحالات الشفاء والوفيات بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في موقفها اليومي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، انه "تم تسجيل 1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، فيما بلغت حالات الشفاء 1448 حالة".

واضافت، ان "عدد حالات الوفيات الجديدة بكورونا بلغت 12 حالة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 1173 إصابة بكورونا وشفاء 1448 حالة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 1173 إصابة بكورونا وشفاء 1448 حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).