الصحة تسجل 1173 إصابة جديدة بكورونا

2020/12/23 | 15:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم المحافظات العراقية.وقالت الوزارة في بيان، إن “الكوادر الصحية في وزارة الصحة سجلت 1173 إصابة جديدة، فيما تماثل 1448 مصابا للشفاء، قابلها 12حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

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