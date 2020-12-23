وزير إسرائيلي:

2020/12/23 | 15:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس إن إسرائيل تعمل لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع "بلد إسلامي خامس خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب" التي تنتهي الشهر المقبل.

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