الكعبي يدعو لاستيعاب حملة الشهادات العليا والاستفادة من البحوث بدعم الاقتصاد

2020/12/23 | 15:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ جدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، دعوته إلى استيعاب حملة الشهادات العليا والاستفادة من البحوث العلمية بدعم الاقتصاد العراقي.وذكر الكعبي خلال حضوره مع نائب رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية حسن المسعودي، ان “نهضة الدولة تبدأ عبر دعم اساتذة الجامعات والنخب والكفاءات العلمية وتوفير كافة الاجواء التي تسهم في الارتقاء بقدراتهم وامكانياتهم”، لافتا الى ان “المؤسسة التشريعية ستكون داعمة بقوة لكل الخطوات التي من شأنها المساهمة في رعاية العلماء و الباحثين و اعادة الثقة بالمؤسسات التعليمية ودعم الاساتذة بشتى الوسائل”.وجدد النائب الأول “دعوته للحكومة باستيعاب حملة الشهادات العليا والاستفادة من طاقاتهم وافكارهم […]

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