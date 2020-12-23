كورونا العراق: اكتساح مستمر للشفاء على حساب الإصابات: تكسر حاجز 525 الفا في 24 ساعة

2020/12/23 | 15:15 - المصدر: يس عراق

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2020-12-23

يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، تسجيل حالات شفاء اعلى من الاصابات بفيروس كورونا في العراق.

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