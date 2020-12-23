2020/12/23 | 15:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/storyDetails.html?storyId=10101&type=1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتاب الشركة العراقية لانتاج البذور - توزيع أرباح مساهمين) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتاب الشركة العراقية لانتاج البذور - توزيع أرباح مساهمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).