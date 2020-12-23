اجتماع بين برهم صالح وفالح الفياض: تعزيز سلطة الدولة وحماية البعثات

2020/12/23 | 15:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يستقبل رئيس هيأة الحشد الشعبي

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء 23 كانون الأول 2020 في قصر السلام ببغداد، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات الأمنية في البلد، وضرورة تعزيز الأمن والاستقرار وضبط السلاح المنفلت وحماية السلم المجتمعي والامن العام.

وتم التأكيد على ان تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في منع الاعمال الخارجة عن القانون يمثل حاجة ملحة، مع ضرورة حماية امن وممتلكات المواطنين والمنشآت والمباني الحكومية والبعثات الدبلوماسية من الاعتداءات التي تمثل استهدافا لسيادة البلد واستقراره.

كما جرى التأكيد على أهمية مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا داعش التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المناطق.

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