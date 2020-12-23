2020/12/23 | 15:18 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ان وحدات جهاز مُكافحة الإرهاب، نُفذت فجر اليوم الأربعاء، واجبين نوعيين في مناطق جنوبي محافظة كركوك وغربي العاصمة بغداد .حيث نفذت قوة تكتيكية خاصة واجب إستباقي بالطائرات المروحية في منطقة “وادي الشاي”، أسفر عن مقتل عُنصرين إرهابيين إنتحاريين من بقايا عصابات داعـش بعد الأشتباك معهما داخل وكر لهم ، أحد هذه العناصر المقتولة هو المعاون الأول لمايُعرف بوالي العراق المُلقب ( شعلان ).



كما وتمكن أبطال الجهاز من القاء القبض على عُنصرين إرهابيين في قضاء أبو غريب بعد التوصل أليهما بناءً على معلوماتٍ إستخبارية دقيقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكافحة الارهاب: واجبات امنية في كركوك وبغداد 7 SKY TV.

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