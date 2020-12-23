افتتاح فرع لوزارة الهجرة في الموصل

2020/12/23 | 15:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو فرع الوزارة الجديد في محافظة نينوى.

وبحسب بيان لوزارة الهجرة تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الاربعاء، قالت جابرو خلال مراسم الافتتاح بحضور محافظ نينوى نجم الجبوري ومنظمة الهجرة الدولية ومدير مكتب اعمار سهل نينوى الدكتور الاب سالار سليمان بوداغ ومدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ، و عبر المنصة الالكترونية ( السكايب) ممثلين عن الدول المانحة، أن " الحكومة الاسترالية خصصت منحة مالية لبناء بناية فرع الوزارة وسط المحافظة وتم تنفيذها من قبل منظمة الهجرة الدولية (IOM) على مساحة من الارض ٦٠٠ متر مربع خصصتها المحافظة " .

واثنت الوزيرة على جهود المنظمة الدولية للهجرة (iom) والتي تعد أكثر المنظمات تعاونا مع الوزارة بتقديمها الكثير من المشاريع التي من شأنها رفع مستوى النازحين والعائدين والمساهمة في بناء وإعمار وترميم الكثير من المنازل المهدمة اضافة الى توفير فرص عمل للعائدين والمشاركة في تنفيذ مشروع بناء فرع الوزارة في نينوى ، متمنية ان تكون اكثر دعما للوزارة ومساهمة أكبر في إعادة اعمار الدور المدمرة لتشجيع النازحين الباقين في المخيمات على العودة الى مناطقهم .

وأوضحت بحسب البيان، ان الوزارة استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة خلال العام المنصرم بالسعي الى اعادة اعمار المناطق المدمرة لتحقيق العودة الطوعية للنازحين وهذا ما يتوجب تعزيزه في تقديم الدعم المناسب لها والعمل على منحها المساعدة المادية والمعنوية بعد ما تحقق من طفرات نوعية افضت الى عودة النازحين ، لافتة إلى أن الفرع مستمر بتقديم المساعدات الاغاثية للاسر الموصلية النازحة و العائدة في جانبي المحافظة ( الأيسر والأيمن ) من الموصل منذ بداية عمليات تحرير نينوى ولحد الآن .

الى ذلك اعرب محافظ نينوى نجم الجبوري عن سعادته بهذا التعاون المشترك مع الوزارة والمنظمات الدولية لتحقيق عودة جميع النازحين وغلق جميع المخيمات ، لتصبح المحافظة خالية من مخيمات النازحين ، متأملا إبداء مساعدة اكثر من المنظمات الدولية والدول المانحة لدعم الوزارة والمحافظة .

وفي الختام شكرت الوزيرة الحكومة الاسترالية على دعمها لمنظمة الهجرة الدولية كونها حققت انجازا كبيرا مع الحكومة العراقية والوزارة .

PUKmedia وزارة الهجرة والمهجرين

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