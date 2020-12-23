الموارد المائية: المباشرة بالعمل في سد مكحول سيكون خلال 2021

2020/12/23 | 15:26 - المصدر: NRT عربية

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سد مكحول في صلاح الدين

فوتو: ارشيف

منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وزارة الموارد المائية، الاربعاء، المباشرة بالعمل في سد مكحول خلال العام 2021 وبدعم حكومي، مبينة استمرار حملاتها لرفع جميع التجاوزات.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 23 كانون الأول 2020، إن "الوزارة عازمة وبدعم حكومي كبير، على المباشرة خلال عام 2021 بسد مكحول، وهو ضمن المشاريع المهمة الذي سيضيف سعة خزنية لمنظومة الخزن بالعراق بحدود 3 مليارات متر مكعب، بالإضافة إلى توفير طاقة كهربائية وتشغيل كثير من الأيدي العاملة، كما يعد إضافة أمان لحماية بغداد من الفيضان".

وأضاف أن "هنالك مساعيا لاستئناف العمل في سد بادوش، فضلا عن مجموعة من السدود الصغيرة، التي هي سدود حصاد المياه الملتفة على عموم محافظات العراق".

وفي سياق منفصل، أشار إلى أن "الوزارة مستمرة برفع التجاوزات بجميع أنواعها، ولن تتوقف إلا برفعها".

ر.إ

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