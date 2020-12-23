2020/12/23 | 15:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرات حاشدة امام مبنى وزارة المالية في بغداد تنديداً بخفض قيمة الدينار.. صور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/23 | 15:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تظاهرات حاشدة امام مبنى وزارة المالية في بغداد تنديداً بخفض قيمة الدينار.. صور ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تظاهرات حاشدة امام مبنى وزارة المالية في بغداد تنديداً بخفض قيمة الدينار.. صور ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).