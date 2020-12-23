صالح والفياض يؤكدان ضرورة ضبط السلاح المنفلت وحماية السلم المجتمعي

2020/12/23 | 15:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض المستجدات الأمنية في البلد، وضرورة تعزيز الامن والاستقرار وضبط السلاح المنفلت وحماية السلم المجتمعي والامن العام.وذكر اعلام رئاسة الجمهورية في بيان، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض”.وجرى خلال اللقاء بحسب البيان “بحث المستجدات الأمنية في البلد، وضرورة تعزيز الامن والاستقرار وضبط السلاح المنفلت وحماية السلم المجتمعي والامن العام”.واشار البيان الى انه “تم التأكيد على ان تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في منع الاعمال الخارجة عن القانون يمثل حاجة ملحة، مع […]

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