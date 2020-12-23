صالح والفياض يؤكدان ضرورة ضبط السلاح المنفلت

2020/12/23 | 15:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وذكر بيان عن مكتب صالح انه “جرى خلال اللقاء بحث المستجدات الأمنية في البلد، وضرورة تعزيز الامن والاستقرار وضبط السلاح المنفلت وحماية السلم المجتمعي والامن العام”.

واضاف “تم التأكيد على ان تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في منع الاعمال الخارجة عن القانون يمثل حاجة ملحة، مع ضرورة حماية امن وممتلكات المواطنين والمنشآت والمباني الحكومية والبعثات الدبلوماسية من الاعتداءات التي تمثل استهدافا لسيادة البلد واستقراره”.

وتابع “كما جرى التأكيد على أهمية مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا داعش التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المناطق”.

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