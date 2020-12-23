النزاهة: المرور العامة تصرف سنويا 300 مليون دينار على أجور خدمة الانترنت

2020/12/23 | 15:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاربعاء، عن صدور قرار تحقيق بملف انترنت مديرية المرور العامة، مشيرة إلى شبهات فساد وهدر للمال العام بقيمة 242 مليون دينار سنويا.

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