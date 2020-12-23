صالح والفياض يؤكدان على حماية البعثات الدبلوماسية ومنع الاعمال الخارجة عن القانون

2020/12/23 | 15:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء في قصر السلام ببغداد، رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض.

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