بغداد تتصدر خارطة الإصابات الجديدة بالفيروس القاتل في العراق

2020/12/23 | 15:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الحصيلة إلى 587 ألف إصابة

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الأربعاء، إلى أكثر من 587 ألف حالة.

سجل العراق أكثر من 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 23 كانون الأول/ديسمبر، وتضمن تسجيل 1173 إصابة، و12 حالة وفاة فقط خلال 24 ساعة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1448 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 89%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 49 ألف شخص، 188 منهم تحت العناية المركزة.

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