بعد ارتفاع الدولار.. النازحين الايزيديين يشكون من ارتفاع الأسعار

2020/12/23 | 15:37 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم بعد ان ارتفع سعر الدولار قبل ايام في العراق، شهدت الاسواق تغييرا ملحوظاً في الاسعار وارتفعت هي الاخرى بشكل مباشر وتأثر النازحين الايزيديين جراء هذا التغيير.النازحين الايزيديين اللذين يقطنون مخيمات النازحين بمحافظة دهوك شمال العراق يعانون من قلة الخدمات والمساعدات وارتفاع سعر الدولار جعل معاناتهم اكبر من ذي قبل.

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