ميناء الفاو.. العراق يعتزم توقيع عقد بـ 2.6 مليار دولار مع الشركة الكورية الجنوبية

2020/12/23 | 15:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول كبير اليوم الأربعاء لوكالة رويترز إن حكومة العراق وافقت على توقيع عقد بقيمة 2.625 مليار دولار مع دايو للهندسة والبناء الكورية الجنوبية لبناء ميناء الفاو جنوب البلاد.

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