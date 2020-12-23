كتلة نيابية تدعو الكاظمي إلى جعل السيادة الوطنية ملفا رئيسيا مع قرب ذكرى استشهاد قادة النصر

2020/12/23 | 15:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

انتقد نائب رئيس كتلة السند الوطني فالح الخزعلي، الاربعاء، موقف الحكومة العراقية الذي وصفه بالخجول ازاء عدم تنفيذ قرار البرلمان بجدولة انسحاب القوات الاجنبية .

وقال الخزعلي لوكالة /المعلومة/ إن “مجلس النواب اتخذ قرارا شجاعا وصريحا بإخراج جميع القوات الأجنبية من العراق”، معتبرا أن “تحرك الحكومة في حسم هذا الملف ما زال خجولا ولا يرتقي لمستوى حفظ السيادة الوطنية “.

وأضاف، :”تم توجيه سؤال شفهي لرئيس الوزراء لبيان اسباب عدم تنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية”، داعيا الحكومة إلى “جعل ملف السيادة الوطنية ملفا رئيسيا مع قرب ذكرى استشهاد قادة النصر “.

وأبدى رئيس كتلة بابليون النيابية أسوان الكلداني، الأربعاء، اسفه لعدم تطبيق قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية من العراق، مشيرا إلى أن بعض القوى السياسية لا ترغب باخراج القوات الامريكية في الوقت الحاضر، انتهى 25 ح

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