اليورو والدولار الأسترالي يرتفعان مع تجاهل تهديد ترامب بوقف التحفيز

2020/12/23 | 15:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عاود اليورو الارتفاع صوب 1.22 دولار وانخفض الدولار اليوم الابعاء، إذ لم يتوقف المتعاملون في العملات عند تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم إقرار حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار وقال ترامب إن حزمة التحفيز التي طال انتظارها يجب تعديلها لزيادة مبلغ التحفيز، في مؤشر محتمل على تعطل الحزمة.لكن أسواق العملات لم تشهد تغيرا كبيرا، إذ تراجع الدولار وارتفعت العملات التي تعتبر أعلى مخاطرة مثل الدولار الأسترالي.وبحلول الساعة 08:35 بتوقيت غرينتش، كان الدولار منخفضا 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات.وهبط مؤشر الدولار بأكثر من ستة بالمئة هذا العام، إذ يراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الفدرالي […]

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