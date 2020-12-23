2020/12/23 | 15:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – مباشر: قدمت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، عرضاً حول أهم مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2019/2020، والرُبع الأول من عام 2020/2021.وأشار هالة السعيد، في بيان اليوم الأربعاء، إلى الاستثمارات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعيد: 40 مليار جنيه حجم الاستثمارات الحكومية بالربع الأول من 2020-2021) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعيد: 40 مليار جنيه حجم الاستثمارات الحكومية بالربع الأول من 2020-2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).