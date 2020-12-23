تجديد رخص شركات الهاتف النقال… علي الزاهد

2020/12/23 | 15:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب علي الزاهد – مدير شركة زين العراق :

اليوم هو يوم جميل للعراق، زين العراق ستطبق قرار المحكمة بخصوص تجديد الرخصة ونشر خدمة الجيل الرابع، وأن كانت الشروط الجديدة على الشركات أقسى بعد التعديلات.



الان يجب علينا جميعا التركيز على تقديم أفضل خدمة جيل رابع للعراقيين.

اليوم هو يوم جميل للعراق، زين العراق ستطبق قرار المحكمة بخصوص تجديد الرخصة ونشر خدمة الجيل الرابع، وأن كانت الشروط الجديدة على الشركات أقسى بعد التعديلات.الان يجب علينا جميعا التركيز على تقديم أفضل خدمة جيل رابع للعراقيين pic.twitter.com/c27ysyGB6x

— ali.alzahid (@alzahid_ali) December 23, 2020

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