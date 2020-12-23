اكتشاف كنز بقيمة 6 مليارات دولار في تركيا

2020/12/23 | 15:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت وسائل إعلام تركية، عن اكتشاف كميات كبيرة من الذهب في البلاد.

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