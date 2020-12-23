“زين العراق” تعلق على قرار القضاء بشأن تجديد رخص شركات الهاتف النقال: يوم جميل للعراق

2020/12/23 | 15:54 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

قال علي الزاهد، المدير التنفيذي لشركة زين العراق، اليوم الاربعاء، ان اليوم هو يوم جميل للعراق، مبينا ان زين ستطبق قرار المحكمة بخصوص تجديد الرخصة ونشر خدمة الجيل الرابع.

واضاف الزاهد في تغريدة له على تويتر: انه كانت الشروط الجديدة على الشركات أقسى بعد التعديلات.

وتابع: الان يجب علينا جميعا التركيز على تقديم أفضل خدمة جيل رابع للعراقيين.

وهذا نص التغريدة

اليوم هو يوم جميل للعراق، زين العراق ستطبق قرار المحكمة بخصوص تجديد الرخصة ونشر خدمة الجيل الرابع، وأن كانت الشروط الجديدة على الشركات أقسى بعد التعديلات.الان يجب علينا جميعا التركيز على تقديم أفضل خدمة جيل رابع للعراقيين pic.twitter.com/c27ysyGB6x

— ali.alzahid (@alzahid_ali) December 23, 2020

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بالوثائق: القضاء يقرر عدم الممانعة بتجديد رخصة شركات الهاتف النقال وتخويل هيئة الإعلام بتوقيع العقد ونشر خدمات 4G

قانونيون يؤيدون قرار محكمة الاستئناف بتجديد رخص شركات الهاتف النقال

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