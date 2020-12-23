ديالى..السيطرة على تسرب محدود لـ”غاز الكلور” في محطة تؤمن مياه الشرب لـ30 الف نسمة

2020/12/23 | 15:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، عن السيطرة على تسرب محدود لغاز الكلور في محطة مياه جنوب بعقوبة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لوكالة /المعلومة/، ان “محطة ماء التحرير جنوبي بعقوبة والتي تؤمن مياه الشرب لاكثر من 30 الف نسمة حصل بها تسرب محدود لغاز الكلور ما استدعى اجراءات عاجلة لاحتواء الموقف والسيطرة عليه”.

واضاف الحيالي، ان “التسرب محدود ولم يؤدي الى اي اصابات بشرية” مؤكدا بان “فرق فنية مختصة بدات بمعالجة الموقف ميدانيا والوضع تحت السيطرة حاليا”.

وكانت محطة التحرير شهدت قبل شهرين تسرب لغاز الكلور تسبب في حينه باصابة اثنين من العاملين بحالات اختناق”.انتهى 25 ف

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